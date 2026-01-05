Dolar
43.04
Euro
50.33
Altın
4,432.46
ETH/USDT
3,169.90
BTC/USDT
92,755.00
BIST 100
11,642.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Trump’ın Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’da son durum ne?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Trump’ın Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela’da son durum ne?

Ankara
Trump, Maduro’ya neden gece yarısı operasyonu düzenledi? Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından ülkede son durum ne? Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi’nin, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirmesinin anlamı ne? Latin Amerika devletleri, Trump’a nasıl karşılık veriyor? ABD petrol şirketlerini Maduro mu kovmuştu? Anadolu Ajansı Muhabiri Sinan Doğan anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum, Köseler Mahallesi'nde TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan ev sahiplerinin görüşlerini paylaştı
Karabük'te yoğun kar nedeniyle seraların çökme anı kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet