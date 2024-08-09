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Spor, Paris 2024

Oyunlarda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, liderliğine devam etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Bozhan Memiş  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Oyunlarda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, liderliğine devam etti

Paris

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin'den 30 madalya daha fazla topladı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

Türkiye listede 60. sırada​​​​​​​

Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

ABD

30

38

35

103

Çin

29

25

19

73

Avustralya

18

14

13

45

Fransa

14

19

21

54

Büyük Britanya

13

17

21

51

Güney Kore

13

8

7

28

Japonya

13

7

13

33

Hollanda

11

6

8

25

İtalya

10

11

9

30

Almanya

9

8

5

22

Kanada

6

5

10

21

Yeni Zelanda

5

6

2

13

İrlanda

4


3

7

Romanya

3

4

1

8

Ukrayna

3

3

4

10

Macaristan

3

3

3

9

İsveç

3

3

3

9

Özbekistan

3


2

5

Brezilya

2

5

8

15

İspanya

2

3

8

13

İran

2

2

2

6

Hırvatistan

2

1

3

6

Küba

2

1

3

6

Azerbaycan

2

1

3

6

Belçika

2


4

6

Hong Kong

2


2

4

Filipinler

2


2

4

Endonezya

2


1

3

Sırbistan

2



2

İsrail

1

4

1

6

Kazakistan

1

3

3

7

Jamaika

1

3

2

6

Tayland

1

3

2

6

İsviçre

1

2

4

7

Danimarka

1

2

1

4

Gürcistan

1

2

1

4

Ekvador

1

2


3

Yunanistan

1

1

5

7

Polonya

1

1

4

6

Kenya

1

1

3

5

Güney Afrika

1

1

2

4

Arjantin

1

1


2

Şili

1

1


2

Saint Lucia

1

1


2

Uganda

1

1


2

Tayvan

1


5

6

Bulgaristan

1


3

4

Avusturya

1


1

2

Çekya

1


1

2

Guatemala

1


1

2

Fas

1


1

2

Norveç

1


1

2

Cezayir

1



1

Botsvana

1



1

Bahreyn

1



1

Dominika

1



1

Pakistan

1



1

Slovenya

1



1

Kuzey Kore


2

4

6

Türkiye


2

3

5

Meksika


2

2

4

Ermenistan


2

1

3

Etiyopya


2


2

Hindistan


1

4

5

Kırgızistan


1

3

4

Litvanya


1

2

3

Kosova


1

1

2

Portekiz


1

1

2

Tunus


1

1

2

Kolombiya


1


1

Güney Kıbrıs Rum Kesimi


1


1

Fiji


1


1

Ürdün


1


1

Moğolistan


1


1

Tacikistan



3

3

Dominik Cumhuriyeti



2

2

Grenada



2

2

Malezya



2

2

Moldova



2

2

Yeşil Burun Adaları



1

1

Mısır



1

1

Mülteci Olimpiyat Takımı



1

1

Peru



1

1

Slovakya



1

1

Zambiya


1

1

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