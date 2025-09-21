Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce, Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, "Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır." dedi.

21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı’nda konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında, "(Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Filistin'i tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz." dedi.

