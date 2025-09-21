Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,482.00
BTC/USDT
115,620.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek, kapanış programına katılacak.

(İstanbul/10.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında tamamlanacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası, SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig'in 5. haftasında Kırmızı Grup maçları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakalarına Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek; Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

(Samokov/16.30) (Fotoğraflı)

8- Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları sürecek.

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.30) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı)

(Bakü/14.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’i tanıma kararları, iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ve dünya gündemi
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de plastik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet