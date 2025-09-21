Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek, kapanış programına katılacak.
(İstanbul/10.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında tamamlanacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası, SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
4- Nesine 2. Lig'in 5. haftasında Kırmızı Grup maçları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. (Fotoğraflı)
6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)
7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakalarına Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek; Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
(Samokov/16.30) (Fotoğraflı)
8- Filipinler’in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakaları sürecek.
9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Bursa/15.30) (Fotoğraflı)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı)
