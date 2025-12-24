Türkiye ve dünya gündemi
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Kağıthane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(İstanbul/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı yapılacak.
(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistikleri ile Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, Yaşayan Miras Okulu Projesi Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin Ankara'nın Haymana ilçesinde düştüğü kazayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta, Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol, Boluspor-Fethiyespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı, Samsunspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Iğdır/13.00/Bolu/15.30/Ankara/18.00/Samsun/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut-Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA-BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor maçları oynanacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/16.30/19.00/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı)
3- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Ordu/15.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.
(Giresun/15.00) (Fotoğraflı)