Dolar
42.82
Euro
50.66
Altın
4,489.21
ETH/USDT
2,966.60
BTC/USDT
87,517.00
BIST 100
11,314.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu açılış programında bulunacak, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de "Dijital Ortamda Çocukların Zararlı Bilgilerden Korunması: Modern Araçlar ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, katılacağı “Bir Sofrada Vuslat” programında basın açıklaması yapacak.

(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi açılışını gerçekleştirecek.

(Amasya/10.00/11.30/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası grup etabı ilk haftasında; Kocaelispor-Erzurumspor FK, TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Kocaeli/15.00/Konya/17.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 18. haftasında; Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek, Anadolu Efes ise Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Villeurbanne/22.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında Beşiktaş GAİN, Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'e konuk olacak.

(Messe Chemnitz/21.00)

4- Basketbolda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hacı adayları vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" uygulaması üzerinden yapabilecek
Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor
Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
TİKA, Cibuti’de balıkçılar için tekne üretim atölyesi kurdu

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet