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Kurumsal Haberler

Türkiye Yazarlar Birliğinden AA'ya "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" Erzurum'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tevhid Furkan Nehri  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Türkiye Yazarlar Birliğinden AA'ya "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen törende, birliğin kuruluş yıllarını ve törenlerin önemini anlattı.

12.04.2025

Verilen ödüllerde çok titiz davranıldığını belirten Arıcan, "Biz her ne kadar ödül desek de gerçek anlamda parası, pulu olan bir mükafat değil. Aslında bizimki bir değerlendirme. Roman, hikaye, şiir, inceleme, deneme, araştırma, televizyon, radyo tüm bu alanlarda yılın ön plana çıkan, hem fikriyatımızın hem de güzel Türkçemizin en güzel şekilde dile getirildiği çabaları kamuoyunun önüne sunmak ve takdir etmektir. O yüzden birliğimizin ödül değerlendirmesinde, asla ahbap çavuşluk yoktur." dedi.

Arıcan, TYB'nin hayatını kaybeden Kurucu Genel Başkanı Mehmet Doğan'sız ilk defa bir tören düzenlemenin hüznünü de yaşadıklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Arıcan, "Dünya zor günlerden geçiyor. Dünya ateş çemberi içinde. Filistin'de büyük acılar yaşanıyor. Özellikle Gazze'de yüreğimiz, aklımız paramparça ediliyor. Mazlumun yanında olan ülkemiz bu ateş çemberinin içine çekilmek isteniyor. Bu ülkenin yazarları, fikir insanları, sanatçıları, tüm insanlığın vicdanını temsil eden bir millet olarak, bu ateşin bir an önce sönmesi için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, binlerce başvuru arasında seçilen, roman, hikaye, araştırma, deneme, inceleme, habercilik, hatıra, gezi, televizyon programı, sinema filmi ve tercüme gibi 34 ayrı kategorideki ödüller sahiplerine verildi.

AA'ya "Kanıt" isimli kitabıyla Habercilik Özel Ödülü

"Gazze'de Kanıt Haberciliği" temasıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı'nın (AA) ödülünü AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur aldı.

Seçici kurula teşekkür eden Okur, "Anadolu Ajansı iyilik, adalet ve doğruluk için mücadele eden habercilerden oluşuyor. Adaletliyiz, merhametliyiz, cesuruz. Gazze'de İsrail soykırımını binlerce haberle dünyaya duyurduk. Bu süreçte arkadaşlarımızı da kaybettik ama dünyaya doğruyu, hakikati yaymaktan asla geri adım atmadık ve atmayacağız." dedi.

TRT, TV programı dalında 'Gönül Dağı Yolculuğu', TV belgesel dalında 'Anadolu İnsanı', TV/platform dizisi dalında 'Gassal', sinema filmi dalında 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' ve radyo programı dalında 'Annemin Türküsü' ile ödüle layık görüldü.

Kamu yayıncılık alanında Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları ile Yeni Şafak gazetesi ve Haber 7'nin de bulunduğu bazı medya kuruluşları ve yazarlara ödülleri verildi.

Törene, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kent protokolü, birlik üyeleri, yazarlar, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

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