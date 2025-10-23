Dolar
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Yaşam

Erzurum'da gençler tarihi tabyayı korumak için temizlik yaptı

Erzurum'da dernek üyeleri ile meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla şehrin tarihi miraslarından Küçük Kiremitlik Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Faruk Küçük  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Erzurum'da gençler tarihi tabyayı korumak için temizlik yaptı Fotoğraf: ERTUTAK Derneği

Erzurum

Vali Mustafa Çiftçi'nin himayelerinde başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Küçük Kiremitlik Tabyası, temizlik ve bakım çalışmaları için Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneğine tahsis edildi.

Şehrin tarihi miraslarından olan bu tabyada dernek üyeleri ile Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Daha sonra öğrencilere 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve kahramanlıklarıyla tarihe geçen Nene Hatun hakkında bilgilendirici bir ders verildi, Küçük Kiremitlik Tabyası'nın savaşlarda üstlendiği görevler anlatıldı.

Dernek Başkanı Kızılkaya, kendilerine tahsis edilen tabyada sürekli temizlik yaptıklarını söyledi.

Tabyanın şehir içinde bulunmasından dolayı bazı duyarsız kişiler tarafından kirletildiğini ifade eden Kızılkaya, "Ecdadımızın maneviyatını incitmemek için tabyanın ruhuna yakışmayan görüntüleri engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu çalışmada kendileriyle birlikte olduğunu anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Tarihi eserlerin turizmdeki pozisyonları herkesin malumudur. Bu okulumuzun öğrencilerinin böyle bir çalışmada olmaları bizim için çok değerli. Çünkü Erzurum turizmini gelecekte bu okulumuzdan yetişen gençlerimiz şekillendirecek. Bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sene çok daha güzel etkinliklerle tabyamızı daha canlı hale getireceğiz.

Tarihi atmosferde yapılan bu eğitim, gençlerin geçmişle bağ kurmasını sağlayarak ecdada vefa duygusunu pekiştirdi. Tabyanın bulunduğu alan sadece askeri tarih açısından değil, spor tarihi açısından da büyük öneme sahip. 1944 yılında bu tepeye Türkiye'nin ilk, dünyanın da ilklerinden biri olan kayakla atlama rampası inşa edildi. Erzurum'un hem tarih hem spor mirasını yaşatmak adına bu tür projeler önemlidir."

