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Kurumsal Haberler

Medya partneri AA'nın standı Antalya Diplomasi Forumu'nda ziyaretçilerini ağırladı

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının (AA) standı, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Ayşe Yıldız,Hatice Özdemir Tosun   | 20.06.2021
Medya partneri AA'nın standı Antalya Diplomasi Forumu'nda ziyaretçilerini ağırladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Diplomasinin nabzının tutulduğu forumda, medya partneri olarak 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyaya gelişmeleri aktaran AA'nın standı yoğun ilgi çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından da büyük ilgi gören standı, forumun son gününde tekrar ziyaret etti.

AA’nın ADF'deki etkinlik ve görüşmelerin dünyaya duyurulmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Çavuşoğlu, AA çalışanlarına teşekkür etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Standı ziyaret edenlerden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA'nın yayınlarını inceledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da AA standını ziyaret etme imkanı bulduğunu, güzel arşiv niteliğinde referans kitaplar hazırlandığını ifade etti.

Daha önce görmediği birtakım görselleri, fotoğrafları görme imkanı bulduğunu anlatan Kılıç, "Gerçekten AA'nın bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ve tarihi gelişimi içerisindeki özellikle görsel arşiv varlığı önemli. Çok daha eski tarihlere dayanan arşivler var. AA'nın bu çalışmaları gün yüzüne çıkartıp, bizim de uluslararası diplomaside kullanabileceğimiz birtakım referans kitaplar haline sokulması çok kıymetli. Aynı zamanda milletimizin de tarihi gelişimini, Cumhuriyetimizin gelişimini görsel anlamda görebilme imkanı olması çok önemli." diye konuştu.

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