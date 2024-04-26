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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum."

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