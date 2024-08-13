Dolar
33.55
Euro
36.74
Altın
2,466.16
ETH/USDT
2,641.20
BTC/USDT
58,840.00
BIST 100
9,802.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Kurumsal Haberler

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan AA'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kabul etti.

Erkan Tiryaki  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan AA'ya ziyaret Fotoğraf: Abdullah Güçlü / AA

Ankara

AA Genel Müdürü Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 33. Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak, Türkiye'ye takım sporlarında tarihin ilk madalyasını getiren milli sporcular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i AAtölye'de ağırladı.

Karagöz, alınan başarıdan dolayı milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti. Spor kültürünün önemine de vurgu yapan Karagöz, misafirleriyle olimpiyat oyunları ve okçuluk üzerine de sohbette bulundu.

Abdullah Topaloğlu da yakın bir işbirliği içinde oldukları Anadolu Ajansı'na okçuluk branşına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Karagöz, milli atıcılara AA 1923 Yıllığı'nı hediye etti. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve milli takım antrenörü Göktuğ Ergin ile sporcular da Karagöz'e imzalı milli takım forması verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus güçlü ekonomi için kritik öneme sahip
Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Suriye'nin Hama şehrindeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan AA'ya ziyaret

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan AA'ya ziyaret

Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı

Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'deki "soykırım" davasına ilişkin açıklama

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'deki "soykırım" davasına ilişkin açıklama
İstanbul'da "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı

İstanbul'da "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet