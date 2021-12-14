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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'nun tercihi "Orantısız güç" oldu

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Tekbıyıkoğlu, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 14.12.2021
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'nun tercihi "Orantısız güç" oldu

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Tekbıyıkoğlu, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.


Orantısız güç

Vali Tekbıyıkoğlu, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafları için oyunu kullandı.


Şampiyon Mete Gazoz

AA'nın her yıl geleneksel olarak 3 ayrı kategoride "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını düzenlediğine dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Mete Gazoz'un fotoğrafını çok beğendim. Adeta bir meydan okumaydı. Yaşama ilişkin de bir engelli kardeşimizin güvercin uçurması da çok etkiledi. Haber kategorisinde ise İsrail askerlerinin Filistinli küçük bir çocuğa yaptığı zulüm vardı, o da beni çok etkiledi." diye konuştu.


İdlibli gencin yürüme hayali


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