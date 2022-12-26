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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör favori AA karelerini seçti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları oyladı.

İzzet Mazı   | 26.12.2022
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör favori AA karelerini seçti

Kahramanmaraş

Güngör, Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Muhabiri İzzet Mazı'dan oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında detaylı bilgi aldı.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafı seçen Başkan Güngör, çevre ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Mülteci kışı ", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafı oyladı.


TOGG’un ilk yolculuğu

Güngör, oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.


Mülteci kışı

Her fotoğrafın bir diğerinden güzel olduğunu anlatan Güngör, "Bazen sayfalarca yazıp anlatamadığınızı bir fotoğraf karesinde çok güzel anlatıyorsunuz. Her bir fotoğraf gerçekten çok şey anlatıyor. Fotoğrafların dili çok farklı." diye konuştu.


Şampiyonlar

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