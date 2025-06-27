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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede üreticiler için yapılan 10 ahır teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Ahırların Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni" düzenlendi.

Mehmet Demir  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Kahramanmaraş'ta depremzede üreticiler için yapılan 10 ahır teslim edildi Fotoğraf: Mehmet Demir/AA

Kahramanmaraş

Şekeroba Mahallesi'nde 20 ahırın temeli atılırken, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10 ahırın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Törene katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde konut, iş yeri ve ahır yapımlarının eş zamanlı olarak başlatıldığını belirterek, "Tüm paydaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışarak belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaştık." dedi.

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İl genelinde 2 bin 150 hak sahibinin bulunduğunu aktaran Ünlüer, yıl sonuna kadar bin ahırın tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

"Ahırını Yapana Destek Projesi"ne de değinen Ünlüer, "Vatandaşlarımız isterlerse bu destekten faydalanarak ahırlarını kendileri yapabilirler. Talep etmeleri halinde YİKOB aracılığıyla ahırlar inşa edilerek teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, ahır teslimi yapılan hak sahiplerinden Aynur Bozokul ve ailesini ziyaret etti.

Depremde eşini kaybeden Bozokul'a başsağlığı dileklerini ileten Ünlüer, teslim edilen ahırın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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