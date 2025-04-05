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Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards'ta bu yıl Gazze'den fotoğraflar öne çıktı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"te Gazze'de çekilen fotoğraflar öne çıktı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
İstanbul Photo Awards'ta bu yıl Gazze'den fotoğraflar öne çıktı

İstanbul

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards'un 2025 kazananlarını değerlendirdi.

Uluslararası jürinin Filistinli fotoğrafçı Saeed Jaras'ın Middle East Images için çektiği "Gazze-Deyr El-Balah" başlıklı eserini "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık gördüğünü belirten Karagöz, "Fotoğrafta, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden anne ve babalarının cenazeleri başında çocuklarının yaşadığı tarifsiz acı gözler önüne seriliyor. Jaras ve onun gibi cesur fotoğrafçılar, büyük bir risk alarak Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını dünyaya duyurmaya devam ediyor." dedi.

Yarışmada öne çıkan bir diğer önemli tema Suriye

Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana 20 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelen İstanbul Photo Awards'ta bu yıl yarışmada öne çıkan bir diğer önemli tema ise Suriye'deki değişen dengeler oldu.

Karagöz, "2016'dan bu yana göreceli bir sakinlik yaşayan Suriye sahnesi, rejimin zayıflamasıyla yeniden hareketlendi. Jürimiz, Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumların hikayesini ele alan Samuel Nacar'ın Revista 5W için çektiği 'Gölgelerin Zaten Bir Adı Var' serisine 'Seri Haber İkincilik Ödülü'nü verdi. Ayrıca, AFP fotoğrafçısı Sameer Al-Doumy'nin 'Savaşın İzleri Altında' başlıklı karesi, 'Tekil Günlük Yaşam İkincilik Ödülü'ne layık görüldü." ifadelerini kullandı.

İstanbul Photo Awards 2025'te bu yıl Hannah McKay, Mads Nissen gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Çin'den İtalya'ya kadar birçok farklı ülkeden bağımsız fotoğrafçı da yer aldı.

Serdar Karagöz, geçen yıl hayatını kaybeden ve 2017-2024 yılları arasında İstanbul Photo Awards jüri üyeliği yapan Marion Mertens'in anısını yaşatmak adına "Tekil Günlük Yaşam" kategorisinin ismini onun adıyla değiştirdiklerine işaret ederek, "Bu kategoride birincilik ödülü, Filistin'de yaşanan açlık krizini çarpıcı biçimde gözler önüne seren fotoğrafıyla Mahmoud Zaki Salem Issa'ya verildi." diye konuştu.

İstanbul Photo Awards 2025 kapsamında dünyanın farklı yerlerinde sergiler açılacağını, interaktif ve yenilikçi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Karagöz, "İstanbul Photo Awards, yalnızca bir yarışma değil, küresel fotoğraf dünyasında bir buluşma noktası haline geldi. Bu yarışmayı her yıl daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Kazanan tüm fotoğrafçıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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