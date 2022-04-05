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Kurumsal Haberler

Eskişehir Valisi Ayyıldız: AA, milletimizin güvenini kazanmış kuruluşlarımızdan olmuştur

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Deniz Açık   | 05.04.2022
Eskişehir Valisi Ayyıldız: AA, milletimizin güvenini kazanmış kuruluşlarımızdan olmuştur

Eskişehir

Ayyıldız, mesajında, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak karar ve hareketleri zamanında halka bildirmekle işe başlayan Anadolu Ajansının, her geçen yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla daha da büyüyüp güçlendiğini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla faaliyete başlayan, kuruluş amacı "Milli mücadelemizi Anadolu'ya ve dünyaya anlatmak" olarak belirlenen Ajansın, bu anlamlı görevi dönemin zor şartlarına rağmen büyük gayret, özveri ve layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansının, Cumhuriyet'imizin kurulup yükselmesindeki pek çok önemli olayı milletimize ve dünyaya tarafsız şekilde anlatma ilkesi, kurumun güvenilirliğini pekiştirmiştir. Böylece günümüzde Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış kuruluşlarımızdan olmuştur. Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle, minnetle anıyorum. Özverili hizmetler gerçekleştiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."​​​​​​​


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