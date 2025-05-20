Dolar
38.81
Euro
43.80
Altın
3,287.91
ETH/USDT
2,461.70
BTC/USDT
105,747.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Newsweek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz
Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığından 1 şehre "turuncu", 18 şehre "sarı" gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi "Günlük Yaşam" sergisine ev sahipliği yapıyor

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi "Günlük Yaşam" sergisine ev sahipliği yapıyor
İçişleri Bakanlığından 3 şehre "turuncu", 7 şehre "sarı" fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığından 3 şehre "turuncu", 7 şehre "sarı" fırtına uyarısı
28 il için "sarı" meteorolojik uyarı

28 il için "sarı" meteorolojik uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet