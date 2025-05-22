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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Ajansın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti.

22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Şişli'deki bir otelde düzenlenen forum devam ediyor.

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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açılış konuşmasının ve aile fotoğrafı çekiminin ardından forumda yer alan vakıfların stantlarını gezdi.

Karagöz, AA standında hazırlanan kısa videoyu da izledi.

AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, standı ziyaret eden katılımcılara "Aile Yılı" kapsamında ajansın çalışanlarına sunduğu imkanların anlatıldığını Karagöz'e aktardı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, daha sonra aralarında İstanbul Aile Vakfı, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfının da bulunduğu bazı stantları gezdi.

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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti
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