Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin AA'yı ziyaret etti
Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Ciang’ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
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Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması ve faaliyetlerine yönelik Büyükelçi Ciang’a bilgi verdi.
Uluslararası basın kuruluşlarında en çok referans gösterilen haber ajansı olmanın, AA'nın temel yaklaşımı olduğunu söyleyen Karagöz, bu vizyonla çalıştıklarını ifade etti.
Büyükelçi Ciang, AA’nın çalışmalarının uluslararası alanda etkiye sahip olduğunu belirterek işbirliğinin geliştirilmesi için diyaloğun artırılmasının önemini vurguladı.
Ciang, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı. Daha sonra AA Genel Müdürü Karagöz ile Büyükelçi Ciang’ın karşılıklı hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.