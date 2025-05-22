İstanbul Photo Awards 2025'in kazananları, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde fotoğrafçılığın önemini vurguladı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in spor kategorilerinin kazananları Jerome Brouillet ve Hannah McKay, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde fotoğrafçılığın önemini vurguladı.
Ankara
Yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvuru yapılan ve 10 kategoride 29 fotoğrafçının ödül aldığı İstanbul Photo Awards 2025'te "Tekil Spor" kategorisinde birinciliği elde eden Jerome Brouillet ve "Seri Spor" kategorisinin kazananı Hannah McKay, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
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Gerçekleştirildiği ilk seneden bu yana 20 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global platform haline gelen İstanbul Photo Awards'un kazananları, ödülü aldıkları anda yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
"Hem gergin hem de heyecan verici bir yolculuk"
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bireysel finallerinde 3 altın madalya kazanan ve takımının da altın madalya kazanmasına öncülük eden Amerikalı cimnastikçi Simone Biles'i konu alan çalışmasıyla "Seri Spor" kategorisinde birinci olan Reuters fotoğrafçısı McKay, bu büyük cimnastikçinin başarılarını kareye almanın büyük bir baskıyı beraberinde getirdiğini anlattı.
McKay, Biles'in fotoğrafını çekme serüvenini "hem gergin hem de heyecan verici bir yolculuk" olarak tanımladı.
Bir cimnastikçinin fotoğrafını çekme konusunda deneyiminin sınırlı olduğunu belirten McKay, geçmiş spor fotoğrafçılarının karelerini inceleyerek çekime hazırlandığını anlattı.
McKay, "Bu, bir meydan okuma oldu ve beni bu spor fotoğrafçılığı konusunda daha iyi olmaya itti." dedi.
Fotoğrafları çekerken hem sporcuya yakın durması gerektiğini hem de çekim yapan kameralara müdahale etmeden çalışmak zorunda olduğunu belirten McKay, sporun beklenmedik hareketliliği içinde "doğru zamanda doğru yerde bulunmak" zorunda kaldığını söyledi.
"Bir fotoğraf, gerçeği ortaya çıkarabilir"
McKay, "Haber fotoğrafçılığı, gerçek anları ve samimi duyguları yakaladığı için güçlüdür. Bu sayede insanlar, dünyanın dört bir yanındaki olaylarla duygusal bir bağ kurabilir." şeklinde konuştu.
Bir fotoğrafın gerçeği ortaya çıkarabileceğini, insanları ilham vererek harekete geçirebileceğini hatta tarihi değiştirebileceğini vurgulayan McKay, "Bu, beraberinde büyük bir sorumluluğu da getirir." dedi.
Teknolojinin foto muhabirliğini daha hızlı ve etkili hale getirirken aynı zamanda yeni zorluklara yol açtığına dikkati çeken McKay, içeriğin gerçekliğine dair endişeleri de beraberinde getirebildiğini belirtti.
McKay, ödülü kazandığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ve spor fotoğrafçılığı becerilerinin fark edilmesinden gurur duyduğunu kaydetti.
"Fotoğrafın yayılacağını hiç tahmin etmemiştim"
Brezilyalı sörfçü Gabriel Medina'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir dalga yakaladıktan sonra verdiği tepkiyi belgeleyen eseriyle "Tekil Spor" kategorisinde birinciliği alan Agence France-Presse'ten (AFP) fotoğrafçı Brouillet, bu kareyi yakalama serüvenini anlattı.
Brouillet, sörfçü Medina'yı çektiği gün havanın dalga fotoğrafı için ideal olduğunu belirtti.
Peşi sıra gelen dalgaların fotoğrafını teknede çekmeye çalışmasını zorlaştırdığını anlatan Brouillet, sabah 07.00'de başlayıp akşam 17.00'ye kadar süren etkinlikler boyunca çalışmanın giderek daha da güçleştiğini ifade etti.
Brouillet, "Bu fotoğrafın beğenileceğini düşünmüştüm ama bu şekilde yayılacağını hiç tahmin etmemiştim." dedi.
"Bu fotoğraf, her yönüyle neredeyse gerçek dışı." değerlendirmesinde bulunan Brouillet, bazı kişilerin bu kareyi sahte zannettiklerini söyledi.
Brouillet, ayrıca bu karenin sörf tarihinde en çok görüntülenen sörf fotoğraflarından olduğunu belirtti.
"Zamanı ve hakikati dondurmak"
Kariyerine Fransa'daki bisiklet müsabakalarını çekerek başladığını anlatan Brouillet, fotoğrafçılığı "zamanı ve hakikati dondurmak" olarak tanımlıyor.
Brouillet, yapay zekayla üretilen sahte haberlerin giderek arttığı dijital çağda haber fotoğrafçılığının, dünyada gerçekten neler olup bittiğini anlatmanın güçlü yolu olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Haber fotoğrafçılığı, herhangi bir hikaye anlatımı ya da yorum katmadan, yalnızca anı dondurur." diyen Brouillet, böylece fotoğrafların insanları soru sormaya teşvik ettiğini belirtti.
Ödülü kazandığı anda şok olduğunu söyleyen Brouillet, "Gerçekten zorlu koşullarda fotoğraf çeken fotoğrafçı arkadaşlarımın arasında yer almaktan gurur duyuyorum." dedi.
Brouillet, "Bu kıymetli anları yakalamak için hayatlarını riske atan fotoğrafçılara büyük saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul Photo Awards 2025
Toplam 10 kategoride ödüllerin verildiği İstanbul Photo Awards 2025'te 58 bin dolar ödül dağıtıldı. Ödül alan fotoğraflar, yurt içinde ve dışında düzenlenecek serginin yanı sıra her yıl hazırlanan fotoğraf albümünde yer alacak.
Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek verdi.
Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.