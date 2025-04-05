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Kurumsal Haberler

Enerji dünyası, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ile Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fırat Özdemir  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Enerji dünyası, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

İzmir

Kalaycı, mesajında, AA'nın Türk milletinin kaderi ve egemenliğinden bağımsız düşünülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini 105 yıldır üstlendiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"AA'nın, yurt içi ve yurt dışındaki haber ağını, kadro ve teknoloji seviyesini artırarak sektörümüzdeki gelişmeleri topluma duyurduğunu görmekten mutluluk duymaktayız. Bir Cumhuriyet kurumu olan AA'nın Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine olan inancımızla, kuruluşunun 105'inci yıl dönümünü içtenlikle kutluyoruz."

Kındap ise JED yönetimi olarak AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını kaydetti.

AA'nın faaliyetlerini 105 yıldır kesintisiz sürdürdüğüne işaret eden Kındap, pek çok başarılı gazetecinin yetişmesine zemin hazırlayan AA'nın başarılarının devamını diledi.

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