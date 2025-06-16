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Kültür

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "5. İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF) sona erdi.

Hilal Uştuk  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
5. İstanbul Dijital Sanat Festivali sona erdi

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mezo tarafından hayata geçirilen festival, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

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Ön gösterimini Paris'te yapan ve Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olan IDAF, bu yıl "Connecting (Bağlanıyor)" temasıyla gerçekleştirildi.

Artistik direktörlüğünü Esra Özkan'ın, küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind'in üstlendiği festival, dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçıyı ve ilk kez hayata geçirilen eserleri İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, söyleşiler, tiyatro oyunları, işitsel ve görsel performanslara da yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, "Ülkemizin kıymetli markalarından biri haline gelen festivalimizin, 5. yılını da büyük bir mutluluk ile bitirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, bu festivalin hayata geçirilmesinde en çok emeği olan küratörlerimize, sanatçılarımıza ve festivalimize ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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