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Kurumsal Haberler

AA'da "Senkron: Uyum, Birlik ve İletişim" etkinliği

Anadolu Ajansı'nda birim yöneticilerinin katılımıyla "Senkron: Uyum, Birlik ve İletişim" etkinliği düzenlendi.

14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
AA'da "Senkron: Uyum, Birlik ve İletişim" etkinliği

Ankara

AAtölye'deki etkinliğe AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile birim yöneticileri katıldı.

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"Yönetici İşçiliği" eğitimi veren Karagöz, yöneticiler ve çalışanlar arasında "ekip ruhu" inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Yöneticilerden beklenilenin problemleri kalıcı şekilde çözmesi olduğunu anlatan Karagöz, amaçlarının kurum kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Karagöz, şunları kaydetti:

"Yönetici işçiliğinden liderliğe giden bir yol var. Yani yöneticilikten liderliğe bir akış var. Yönetici ile lider arasındaki farklar, birisinin mevzuat bazlı işin rutinini eksiksiz yerine getirmesi, liderin ise ilham, vizyon vermesi ve fark yaratması, dönüştürmesidir. Biz, yöneticilerimizin her birinin liderlik özelliklerini yönetici işçiliğiyle geliştirmesini istiyoruz. Müdür yardımcısı, müdür, direktör, bütün yöneticilerimizin bu işçiliği ilmek ilmek dokumasını istiyoruz."

AA Genel Müdürü Karagöz, daha sonra direktörlüklerle görüşme gerçekleştirdi.

Endüstri psikolojisi uzmanı Ahmet Şahin Akbulut da etkinlikte "Kültürü Şekillendiren Lider: Duyguları Anlamak" eğitimi verdi.

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