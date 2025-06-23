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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı çalışanları kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Eylül Aşkın Akçay  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Anadolu Ajansı çalışanları kan bağışında bulundu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Türk Kızılay tarafından "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile düzenlenen kan bağışı etkinliğine, AA çalışanları destek verdi.

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Etkinlik kapsamında kan bağışı için AA Genel Müdürlük otoparkına stant kuruldu.

Kan bağışında bulunmak isteyen AA personeli, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.

Stantta görevli doktorun onayının ardından bağışta bulunan çalışanlar, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

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