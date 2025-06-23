Anadolu Ajansı çalışanları kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.
Ankara
Türk Kızılay tarafından "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile düzenlenen kan bağışı etkinliğine, AA çalışanları destek verdi.
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Etkinlik kapsamında kan bağışı için AA Genel Müdürlük otoparkına stant kuruldu.
Kan bağışında bulunmak isteyen AA personeli, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.
Stantta görevli doktorun onayının ardından bağışta bulunan çalışanlar, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.