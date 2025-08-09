Dolar
Gündem

Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı

Azerbaycan'dan gelen doğal gaz, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye'nin Humus iline ulaştı.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Humus

Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'ndan taşınan doğal gaz, ülkenin merkezinde yer alan Humus ilindeki Cender Gaz Santrali'ne iletildi.

Bundan sonraki aşamada gaz, Cender İstasyonu'ndan başkent Şam yakınlarındaki Nasıriyye ve Teşrin termik santrallerine yönlendirilecek.

Gaz santrallerinin vanaları, Suriye Enerji Bakan Yardımcısı Gayyas Diyab ile Humus Valisi Abdurrahman el-Ama'nın katılımıyla açıldı.

Diyab, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan gelen doğal gazın bugün itibarıyla Türkiye üzerinden Cender Gaz İstasyonu'na ulaştığını kaydetti.

Günlük azami 3,4 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hatla şu anda günlük 1,4 milyon metreküp gaz iletildiğini aktaran Diyab, bu miktarın 250 megavat elektrik üretimine olanak sağladığını ifade etti.

Diyab, Türkiye üzerinden gelen bu akışın Arap Doğal Gaz Hattı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması açısından stratejik adım olduğunu, bu sayede Suriye'nin bölge ülkeleriyle elektrik ağı üzerinden entegre olacağını, bunun da ülke içindeki istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Tüm termik santrallere gazın ulaşmasıyla ülkedeki mevcut elektrik arzının günde 5 saate çıkacağını belirten Diyab, bir sonraki aşamada günlük 6 milyon metreküp gaz iletimini öngören yeni anlaşmayla hanelere günlük 8 saate kadar elektrik sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı, 2 Ağustos'ta Azerbaycan gazının Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Kilis'ten geçirilip verilmesiyle başlamıştı.

