Ekonomi

Suriye'nin Humus ilinde fosfat tesisi 10 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Humus ilinde yaklaşık 10 yıl aradan sonra faaliyete geçen fosfat yıkama ve kurutma tesisinde üretimin yeniden başladığını açıkladı.

Muhammed Karabacak  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Suriye'nin Humus ilinde fosfat tesisi 10 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti

Şam

Enerji Bakanlığı'nın ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Beşir, Humus ilinde yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden açılışı yapılan fosfat yıkama ve kurutma tesisinin faaliyete geçtiğini duyurdu.

Tesisin yeniden faaliyete geçmesinin, fosfat sektöründeki üretim kapasitesini artırma ve ürün kalitesini yükseltme açısından stratejik bir adım olduğunu belirten Beşir, fosfatın, Suriye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Beşir, "Bu gelişme Suriye'nin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak. Proje çevre bölgelerde istihdamı artıracak ve ekonomik istikrarı destekleyecek." diye konuştu.

Beşir, tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yoğun çaba gösteren teknik ekip ve çalışanlara teşekkür etti.

Açılış törenine, Suriye Genel Jeoloji Kurumu Genel Müdürü Sirac el-Hariri, Fosfat Kurumu Genel Müdürü Usama Mahmud ve diğer yetkililer de katıldı.

