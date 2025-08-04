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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gıda malzemesi taşıyan 165 tırı Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı

Türk Kızılay, kıtlıkla mücadele eden Gazzeliler için gönderilen ve yaklaşık 3 bin ton gıda taşıyan 165 tırın, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye giriş yapmaya başladığını bildirdi.

Zehra Tekeci Eser  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Türk Kızılay'ın Gazze'ye gıda malzemesi taşıyan 165 tırı Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de tüm zorluklara rağmen insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin vermesinin ardından tırların geçişini başlattı.

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Yaklaşık 3 bin ton gıdadan oluşan yardım, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacına denk geliyor. Mısır Kızılayı ile işbirliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor.

"Yardım çalışanları hedef değildir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail güçlerinin dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayı merkezine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları ifade etti:

"Yardım ulaştırmak için büyük çaba harcanan Gazze'de, bu yardımları canı pahasına dağıtan Filistin Kızılayı çalışanlarının hedef alınması bizler için derin bir üzüntü kaynağı. Ne yazık ki bir yardım çalışanı yaşamını yitirdi, ikisi ağır yaralandı. Kardeş kuruluşumuz Filistin Kızılayı'na yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. 6 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısı 480'e ulaştı. Yardım çalışanları hedef değildir ve bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlalidir. Türk Kızılay olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, siviller ve yardım çalışanları korunmalıdır."

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