Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF’de AA standını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) Anadolu Ajansı standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz’le görüştü.
Antalya
Çavuşoğlu’nu, AA standında Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu, Karagöz’e AA’nın ADF ve marjında düzenlenen etkinliklerdeki haber çalışmaları için teşekkür etti.
AA’nın, diplomasinin Antalya’da atan nabzını global ağı sayesinde dünyaya en iyi şekilde yansıttığını dile getiren Çavuşoğlu, Karagöz ve AA çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Karagöz de dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda lider, bakan, uluslararası kuruluş yetkilisi ve uzmanların buluştuğu ADF’nin uluslararası basına habercilik açısından güzel fırsatlar sunduğunu söyledi.
AA’nın dünyanın gözünü çevirdiği ADF etkinliklerini dev bir kadroyla izlediğini kaydeden Karagöz, Global İletişim Ortağı oldukları programın çıktılarını uluslararası mecralara 13 dilde yansıttıklarını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.