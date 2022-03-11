Dolar
14.76
Euro
16.12
Altın
1,983.85
ETH/USDT
2,561.80
BTC/USDT
38,700.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF’de AA standını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) Anadolu Ajansı standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz’le görüştü.

11.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF’de AA standını ziyaret etti Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Antalya

Çavuşoğlu’nu, AA standında Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan karşıladı.

Bakan Çavuşoğlu, Karagöz’e AA’nın ADF ve marjında düzenlenen etkinliklerdeki haber çalışmaları için teşekkür etti. 


AA’nın, diplomasinin Antalya’da atan nabzını global ağı sayesinde dünyaya en iyi şekilde yansıttığını dile getiren Çavuşoğlu, Karagöz ve AA çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Karagöz de dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda lider, bakan, uluslararası kuruluş yetkilisi ve uzmanların buluştuğu ADF’nin uluslararası basına habercilik açısından güzel fırsatlar sunduğunu söyledi. 

AA’nın dünyanın gözünü çevirdiği ADF etkinliklerini dev bir kadroyla izlediğini kaydeden Karagöz, Global İletişim Ortağı oldukları programın çıktılarını uluslararası mecralara 13 dilde yansıttıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi

Benzer haberler

Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia: Günde bir milyon varil petrol üretiyoruz

Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia: Günde bir milyon varil petrol üretiyoruz

Medya partneri AA'nın standı, Antalya Diplomasi Forumu'nda büyük ilgi görüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF’de AA standını ziyaret etti

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor
Antalya Diplomasi Forumu başladı

Antalya Diplomasi Forumu başladı
Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Antalya’da AA standını ziyaret etti

Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Antalya’da AA standını ziyaret etti