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Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards 2025'in ilk sergisi Ankara'da açıldı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ilk sergisi CSO Ada Ankara'da fotoğraf meraklılarıyla buluştu.

Ahmet Esad Şani  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
İstanbul Photo Awards 2025'in ilk sergisi Ankara'da açıldı

İstanbul

Bu yıl 20 binden fazla başvuru yapılan, toplam 10 kategoride 29 fotoğrafçının ödül kazandığı yarışmanın sergisinde, ödül alan eserlere yer verildi.

Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar, dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.

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Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

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