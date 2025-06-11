İstanbul Photo Awards 2025'in ilk sergisi Ankara'da açıldı
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ilk sergisi CSO Ada Ankara'da fotoğraf meraklılarıyla buluştu.
İstanbul
Bu yıl 20 binden fazla başvuru yapılan, toplam 10 kategoride 29 fotoğrafçının ödül kazandığı yarışmanın sergisinde, ödül alan eserlere yer verildi.
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Ziyaretçiler sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarından Doğu Afrika'daki yıkıcı sellere, İzlanda'daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi'nden kurtulan mahkumlara, Brezilyalı sörfçülerin büyük dalgalarla mücadelesinden göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına kadar, dünya gündeminde yer alan çarpıcı olayları belgeleyen fotoğrafları inceleme fırsatı buluyor.
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Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.
Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.
Sergi, 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.