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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Burak Akay   | 30.12.2020
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tercihi 'Kabe'de koronavirüs sessizliği' oldu Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını seçen Vali Aktaş, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

İlhami Aktaş, tüm fotoğrafların birbirinden ayrı anlamlar ifade ettiğini belirterek, oylamaya değer bulunan kareleri çeken ajans çalışanlarını tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini söyledi.

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