Anadolu Ajansından AYM'nin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı, AYM'nin, AA ile imzalanan seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açılan davaya yönelik kararının seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermediğini bildirdi.
Ankara
Anadolu Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu kararın, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında, bir televizyon kuruluşunun Anadolu Ajansı ile imzaladığı seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açtığı ticari alacak davasına ilişkin olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı somut ve ölçülebilir bir zararın ortaya konulamadığı gerekçesiyle reddetmiştir. AYM ise bireysel başvuru üzerine yaptığı incelemede, yerel mahkeme kararının gerekçelendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Mahkeme, dosyanın yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir.
AYM kararı; Anadolu Ajansının kurumsal yapısı, yayıncılık anlayışı veya seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermemektedir. Anadolu Ajansı, hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.