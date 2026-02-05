Dolar
43.54
Euro
51.44
Altın
4,887.39
ETH/USDT
2,087.30
BTC/USDT
70,815.00
BIST 100
13,788.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından AYM'nin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı, AYM'nin, AA ile imzalanan seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açılan davaya yönelik kararının seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermediğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Anadolu Ajansından AYM'nin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin açıklama

Ankara

Anadolu Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu kararın, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında, bir televizyon kuruluşunun Anadolu Ajansı ile imzaladığı seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açtığı ticari alacak davasına ilişkin olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı somut ve ölçülebilir bir zararın ortaya konulamadığı gerekçesiyle reddetmiştir. AYM ise bireysel başvuru üzerine yaptığı incelemede, yerel mahkeme kararının gerekçelendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Mahkeme, dosyanın yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir.

AYM kararı; Anadolu Ajansının kurumsal yapısı, yayıncılık anlayışı veya seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermemektedir. Anadolu Ajansı, hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Knighton'ı ağırladı
Adalet Bakanı Tunç'tan "hukuk eğitimine" ilişkin açıklama
Malatya'da yapılan deprem konutları sosyal donatı ve çevreci yapısıyla dikkati çekiyor
"Asrın felaketi"nin üçüncü yılı TRT'de anılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Anadolu Ajansından AYM'nin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansından AYM'nin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AA'nın belgeseli deprem bölgesindeki 3 yılı tanıkların hikayeleriyle aktarıyor

Gaziantep'te, Anadolu Ajansının deprem fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Gaziantep'te, Anadolu Ajansının deprem fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
Antalya'daki turizmciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya'daki turizmciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet