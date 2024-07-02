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Kültür, Kurumsal Haberler

AA'da "Gözcü: Alper Tüydeş ile Yaban Hayat Fotoğrafçılığı" söyleşisi düzenlendi

Anadolu Ajansı'nda (AA) düzenlenen "Gözcü: Alper Tüydeş ile Yaban Hayat Fotoğrafçılığı" söyleşisinde, fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş, yaban hayatı ve iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgi verdi.

Ege Can Cengiz, Esra Başkaya  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
AA'da "Gözcü: Alper Tüydeş ile Yaban Hayat Fotoğrafçılığı" söyleşisi düzenlendi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

AAtölyede, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul'un moderatörlüğündeki programda konuşan Tüydeş, yaban hayatı fotoğrafçılarının da birer gözlemci olduğunu belirterek, kuş gözlemcilerinden farklı olarak yaban hayatı fotoğrafçılarının, gözlemlerinden kareler paylaştığını dile getirdi.

Kuş gözlemcileri ve yaban hayat fotoğrafçıları sayesinde kuş göçlerinin gözlemlenebildiğini, bunun da iklim değişikliklerinin önceden tahmin edilmesinde faydalı olduğunu anlatan Alper Tüydeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"eBird adında uluslararası bir veri tabanı var. Buraya dünyanın her noktasından on binlerce kuş gözlemcisi, gördüğü kuşların verilerini girerler. Mesela güneyde olması gereken türlerin, zamanla yukarı bölgelere çıktıkları bilgisi orada yer alıyor. Kuşlar bize bunu 15-20 gün öncesinden de söyler. Çöl Koşarı, bir zamanlar Urfa taraflarında nadiren görülürken, şu an güneydoğu bölgemizin çoğunda görülen bir türe döndü. Bu da bize çok şey anlatıyor."

"İstanbul'da çöl iklimine ait kuş türleri görünmeye başladı"

Alper Tüydeş, kuş hareketliliğinin iklimle ilgili değişimler hakkında bilgi verdiğini belirterek, "İstanbul'da çöl iklimine ait kuş türleri görünmeye başladı. Bazı türlerin üreme bölgeleri değişiyor." ifadelerini kullandı.

Tüydeş, insan müdahalesinin doğal yaşamdaki dengeyi bozduğunu belirterek, "Doğal döngünün içinde hiçbir şey bize muhtaç değil. Doğa bizden önce de vardı." dedi.


Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Alper Tüydeş, sokak hayvanlarıyla ilgili soru üzerine, "Sahipsiz hayvanlar sadece insanı değil, yaban hayatını da negatif etkiliyor. Sokakta olmaları kendileri için de zararlı. Somut ve can alıcı örnekler var." değerlendirmesinde bulundu.

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