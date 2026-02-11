Dolar
43.64
Euro
52.05
Altın
5,083.48
ETH/USDT
1,937.70
BTC/USDT
66,701.00
BIST 100
13,770.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ömer Faruk Salman  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Vali Çeber, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çeber, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu "Göklerin fatihi"ni tercih eden Çeber, "Spor"da ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özban Bilgin'in "Dolunay'a inat" fotoğrafını beğenen Çeber, "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Çeber, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafına oyunu kullandı.

Çeber, tüm fotoğrafların tek tek anlamlı ve estetik açıdan zengin olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nı ve fotoğrafları çekenleri tebrik eden Çeber, şöyle konuştu:

"Her sene olduğu gibi bu sene biraz daha zorlandım çünkü her sene çıta biraz daha artıyor. Hepsini beğendim. Her bir fotoğraf, bize yüzlerce sayfanın anlatabileceği şeyi anlatıyor, dakikalarca izleyebileceğin filmi gösteriyor. Hepsinden çok etkilendim, özellikle Filistin ve Suriye fotoğrafları bu bölgede çalışan bir vali olunca çok daha anlamlı geldi. Benim adıma anıları tazeleyen fotoğraflar oldu."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek
Uludağ'a teller üzerinde ulaşım zamandan tasarruf sağlıyor
İzmir'de orman yangınında zarar gören yapıların yerine inşa edilen konutlar yükseliyor
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bakan Yumaklı: Atığı kaynakta engellemek, önlenemiyorsa katma değere dönüştürmek, israfla mücadelenin ana temelidir

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı ocak ayında 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı ocak ayında 1 milyar dolara yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet