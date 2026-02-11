TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Akkol, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığını gösteren fotoğrafı seçen Akkol, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini tercih etti.
"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğraflarını oylayan Akkol, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğraflara oy verdi.
Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Akkol, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaları takdirle karşıladığını dile getirerek, hayatın, sporun ve savaşın içinden yansıtılan karelerin son derece etkileyici olduğunu ifade etti.
Akkol, oylamadaki fotoğraflarda Filistin'de yaşanan dramın öne çıktığını, söz konusu trajedinin her ortamda hatırlatılması ve kınanması gerektiğini vurguladı.
Fotoğraflarda özellikle açlık temasının insanı derinden etkilediğini belirten Akkol, Filistin'deki insanların yaşadıklarının vicdanları daralttığını ve tüm dünyayı insanlık adına yeniden sorumluluk almaya çağırdığını dile getirdi.
Akkol, yalnız bırakılanların yalnızca Filistin halkı olmadığını, aynı zamanda bu dramı dile getirmeye çalışan kurumların, kuruluşların ve ülkelerin de benzer şekilde yalnızlaştırıldığını kaydetti.
Filistin halkını kucaklamaya çalışanların da uluslararası alanda destekten mahrum bırakıldığını ifade eden Akkol, Türkiye'nin bu konuda dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını ve imkanları ölçüsünde destek vermeye devam ettiğini söyledi.
Spor kategorisinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını, bu alanda da son derece başarılı karelerin yer aldığını, yıl boyunca hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde önemli müsabakalar ve başarılar yaşandığını anlatan Akkol, Alperen'in Yunan oyuncu üzerinden yaptığı smaç anını yansıtan fotoğrafı tercih ettiğini, maçı yakından takip eden biri olarak o anı net şekilde hatırladığını aktardı.
Akkol, yılın hafızasını tazeleyen ve güçlü kareleri yeniden gündeme taşıyan bu organizasyon dolayısıyla Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.