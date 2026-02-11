Dolar
43.63
Euro
51.74
Altın
5,059.36
ETH/USDT
1,931.30
BTC/USDT
66,649.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Özkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Özkan, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı fotoğrafı, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih eden Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafları seçti.

Fotoğraflara bakınca 2025'te neler yaşandığının insanın gözünün önüne geldiğini belirten Özkan, "2025'te bizi en çok üzen şey Gazze savaşı, çocukların ve kadınların öldürülmesi oldu. Beni en çok etkileyen şeydi. Açıkçası bu konu üzerinde kararımı verdim." dedi.

İnsanların acısını hissetmenin ve empati yapmanın artık çok uzaklaşılan bir duygu olduğunu ifade eden Özkan, seçkide kendisini etkileyen fotoğraflara oy verdiğini söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet