OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Koç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Yalçıntaş, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" adlı karelerini tercih etti.
Yalçıntaş, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli fotoğraflarını oyladı.
"Sayfalarca anlatılamayacak duygular bir karede"
Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Yalçıntaş, yıllardır büyük bir tutarlılıkla sürdürülen proje için Anadolu Ajansını tebrik etti.
Fotoğrafları incelerken geride kalan yılın önemli olaylarını farklı bakış açılarıyla yeniden gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Yalçıntaş, muhabirlerin ustalığına ve fotoğrafların verdiği mesajların gücüne dikkati çekti.
Yalçıntaş, "Sayfalarca anlatamayacağınız bir duygu veya düşünceyi, bir fotoğraf karesi vasıtasıyla çok daha vurucu ve çarpıcı şekilde aktarma imkanınız var. Bu fotoğraflara baktığım zaman bunu çok net bir biçimde gördüm." dedi.
"Gazze'deki mutlak yokluğun fotoğrafı"
Özellikle "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihine değinen Yalçıntaş, seçtiği karenin sadece açlığı değil, "mutlak yokluğu" da yansıttığını vurguladı.
Söz konusu fotoğrafı "güçlü ve sarsıcı" olarak niteleyen Yalçıntaş, şunları kaydetti:
"Fotoğrafta bir anne ve kucağında çocuk var. Bir çadırın içindeler. Çocuk açlıktan bir deri bir kemik kalmış, üzerinde kıyafeti de yok. İçinde bulundukları çadıra bakıyorsunuz, hiçbir eşya görmüyorsunuz. Yiyecekleri veya herhangi bir şeyleri olmayan insanlar. Gazze'de yaşanan dramın büyüklüğü, bu fotoğraftan daha güzel anlatılamaz. Sayfalarca yazının yerine bir tek bu fotoğrafı koymak, Gazze'de yaşanan trajediyi çok daha net bir şekilde gösteriyor."
Yalçıntaş, yarışmanın sanatsal yönünün yanı sıra verilmesi gereken mesajları çarpıcı bir şekilde iletmesi açısından da çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.