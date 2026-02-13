Dolar
43.74
Euro
51.88
Altın
4,972.22
ETH/USDT
1,961.00
BTC/USDT
66,941.00
BIST 100
14,176.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Çandır Çayı’nın debisi yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine katılıyor.
logo
Gündem

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Mert Karaca  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli eylemlere karıştıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 eyleme katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de 61 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 191 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 25 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi'nin şubat sayısı bağımlılıkla mücadeleye ayrıldı
MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

Nijerya'da ISWAP üyesi 16 terörist öldürüldü

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Nijerya'da bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet