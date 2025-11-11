Dolar
42.22
Euro
48.95
Altın
4,126.70
ETH/USDT
3,458.40
BTC/USDT
103,143.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Ali Jadallah, BAE'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci oldu

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında Gazze'de çektiği fotoğraflardan oluşan seri ile birincilik aldı.

Gülşen Topçu  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
AA foto muhabiri Ali Jadallah, BAE'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci oldu Fotoğraf: Waleed Zein/AA

İstanbul

Jadallah, Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda (HIPA) "Portfolyo (Story-Telling)" kategorisinde birinci oldu. Jadallah Gazze Şeridi'nden çıkamadığı için ödülünü ona vekaleten eşi Dua İsavi teslim aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed bin Raşid Al-Maktum himayesinde her sene farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın bu seneki teması “Güç (Power)" olarak belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde bazı şüpheliler hakkında istenen cezalar
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç gelirleriyle alındığı iddia edildi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
İBB'nin "adrese teslim" ihaleleriyle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddiası
Kültür AŞ ihalelerinde 49 milyon lira haksız kazanç sağlandığı iddiası

Benzer haberler

AA foto muhabiri Ali Jadallah, BAE'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci oldu

AA foto muhabiri Ali Jadallah, BAE'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci oldu

UNICEF: İsrail, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemelerin girişini reddetmeye devam ediyor

ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 6 bin ampute vakası acil ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor
Gazze'deki hasta çocuklar, "umutsuzca" yurt dışında tedavi olacakları günü bekliyor

Gazze'deki hasta çocuklar, "umutsuzca" yurt dışında tedavi olacakları günü bekliyor
BM İklim Zirvesi sürerken, Gazze'de İsrail'in uyguladığı ekokırım duvar resmiyle anlatıldı

BM İklim Zirvesi sürerken, Gazze'de İsrail'in uyguladığı ekokırım duvar resmiyle anlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet