AA foto muhabiri Ali Jadallah, BAE'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci oldu
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında Gazze'de çektiği fotoğraflardan oluşan seri ile birincilik aldı.
İstanbul
Jadallah, Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda (HIPA) "Portfolyo (Story-Telling)" kategorisinde birinci oldu. Jadallah Gazze Şeridi'nden çıkamadığı için ödülünü ona vekaleten eşi Dua İsavi teslim aldı.
Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed bin Raşid Al-Maktum himayesinde her sene farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın bu seneki teması "Güç (Power)" olarak belirlenmişti.