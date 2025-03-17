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Kültür

Zonguldak'ta çantı tekniğiyle inşa edilen cami 2 asırdır ayakta duruyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çivi kullanılmadan çantı tekniğiyle inşa edilen ibadethane, 200 yılı aşkın süredir cemaatini ağırlıyor.

Murat Sulucak  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Zonguldak'ta çantı tekniğiyle inşa edilen cami 2 asırdır ayakta duruyor Fotoğraf: Murat Sulucak/AA

Zonguldak

Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturan Akçahatipler Köyü Merkez Camisi'nin, resmi kayıtlarda kim tarafından inşa edildiği bilinmiyor.

İçerisindeki çeşitli restorasyonlarla ayakta kalan iki katlı ahşap cami, 200 yılı aşkın süre çevre köylerden gelen vatandaşlara da hizmet vererek, adeta zamana meydan okuyor.

Köy muhtarı Nizamettin Akkaya AA muhabirine, cami tarihinin çok eski zamanlara uzandığını söyledi.

Uzun zaman önce çevre köylerde cami olmadığı için ibadethanenin 25 köye hizmet ettiğini belirten Akkaya, tek katlı olduğu zamanlarda cemaatin sığmamasından dolayı ikinci katın inşa edildiğini kaydetti.

Akkaya, ibadethanenin, çivi kullanmadan ağaçların birbirine geçirildiği çantı tekniğiyle inşa edildiğini aktararak, "Türkiye'nin güzide eserlerinden biri. Korunması gereken bir eser. Şu an köyümüzün aktif olarak kullandığı, bakımını köylümüzün üstlendiği ve devamlı ibadetlerimizi yaptığımız tarihi eser olarak köyümüzde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Camiyi merak edenlerin köylerini ziyarete geldiğinden bahseden Akkaya, ibadethanenin hala ayakta durarak tarihe ışık tuttuğunu sözlerine ekledi.

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