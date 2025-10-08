Varşova'nın Kültür ve Bilim Sarayı turistleri ağırlıyor
Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan Kültür ve Bilim Sarayı, kentin simge yapılarından biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Varşova'da 1955 yılında Sovyet mimar Lev Rudnev tarafından inşa edilen Kültür ve Bilim Sarayı, Polonya'nın en yüksek binası olma özelliğini taşıyor.
Yapının tarihçesine göre, binanın yapımında 3 bin 500 işçi görev aldı. İnşaat sürecinde 16 işçi yaşamını yitirdi.
Kulesinde saat bulunan 42 katlı bina içinde sinema, tiyatro, kütüphane, spor kulüpleri, bilimsel enstitüler, üniversite ve müzeler yer alıyor. Gözlem terasından şehrin manzarasını izleyebilen ziyaretçiler, zemin kat dışında, ücretli girilen binada sadece 30. katta bulunan teras katı gezebiliyor.
Türk asıllı Polonya vatandaşı rehber Yakup Doğru, AA muhabirine, yapının kentin en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.
Binanın, İkinci Dünya Savaşı sonrası Stalin döneminde yapıldığını anlatan Doğru, "İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra, komünist rejim geldikten sonra Stalin'in birçok SSCB başkentinde komünizmi simgelemek adına inşa ettirdiği bir yapı. Polonyalılar için aslında bu kötü bir çağrışım yapıyor. O yüzden orası devlet dairesi gibi kullanılıyordu. Komünizm yıkılınca bir kültür merkezine dönüştürüldü. Kulenin 30. katı teras olarak kullanılıyor. İnsanlar oradan çok güzel şehir manzarasını görebiliyor." dedi.
"Çeşitli uluslararası film festivalleri burada düzenleniyor"
Binanın sinema, tiyatro, kütüphane, spor kulüpleri, bilimsel enstitülere ev sahipliği de yaptığını dile getiren Doğru, "Çeşitli uluslararası film festivalleri burada düzenleniyor. Aslında ne kadar Varşova'nın bir simgesi olarak görülse de Polonyalıların simge olarak görmek istemediği bir bina. Hatta bir dönem referandum yapılacaktı yıkılsın mı yıkılmasın mı diye." ifadelerini kullandı.
