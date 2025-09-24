A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'ya 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Ankara
Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken daha sonra 16-10 öne geçen Polonya, üst üste aldığı sayılarla farkı açtı. Polonya, üstünlüğünü devam ettirerek seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sete ay-yıldızlı takım ilk sayıyı alarak başladı. Daha sonra Polonya 11-7 öne geçti. Ancak milli takım, oyundan kopmadı ve üst üste buldukları sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Mola dönüşünde üstünlüğünü sürdüren Polonya, fark 1'e inse de (22-21) son bölümünde hata yapmadı ve seti 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6'ya geldi. Polonya, ardından yakaladığı 3-0'lık seriyle kontrolü ele geçirdi ve orta bölümde 16-11 üstünlük sağladı. Türkiye farkı 2'ye (19-17) indirse de Polonya'nın etkili hücumlarına engel olamadı. Polonya, son seti 25-19, maçı da 3-0 ile kazanarak yarı finale yükseldi.
Dünya Şampiyonası'nda Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımda sakatlığı olan Efe Mandıracı müsabakada görev alamadı.