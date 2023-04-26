Dolar
19.43
Euro
21.41
Altın
1,995.43
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,875.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Kadın STK Başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. BURSA - Tırla çarpışarak devrilen öğrenci servisindeki 23 kişi yaralandı.
logo
Kültür

Ünlü Türk flüt sanatçısı Kutluer, Rusya'da "BraVo" müzik ödülünü aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaca ünlü Türk flüt virtüözü Şefika Kutluer, en iyi klasik müzik yorumcusu olarak "BraVo" ödülünü aldı.

Dmitri Chirciu  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ünlü Türk flüt sanatçısı Kutluer, Rusya'da "BraVo" müzik ödülünü aldı

Moskova

Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda (Büyük Tiyatro) 5.BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Sırbistan, Macaristan ve Kazakistan'ın önde gelen klasik müzik sanatçıları katıldı.

Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden Devlet sanatçısı Şefika Kutluer de Bolşoy Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Bestecisi Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" isimli eserini seslendirdi.

Geçen yıl En İyi Klasik Müzik Yorumcusu seçilen Kutluer, "Altın BraVo Heykeli"ni Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın elinden aldı.

"Amacım dünyada müziğimle sevgi köprüleri oluşturmak"

New York Times eleştirmenlerince "Sihirli Flüt" unvanıyla anılan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Kutluer, törenin ardından AA muhabirine, Rusya'da bu ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Besteci Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" isimli eserini Bolşoy Tiyatrosu'nda seslendirdiğine dikkati çeken Kutluer, "Ben Anadolu'nun göbeğinden gelen bir çocuk olarak Anadolu'nun ruhunu bu akşam burada flütümle Rus sanatseverlere seslendirdim. Burada bulunmaktan mutluluk ve büyük gurur duyuyorum." dedi.

Kutluer, Rus kültürü ve müziği ile özel bağı olduğunu belirterek, şu şekilde devam etti:

"Rusya, dünyamıza klasik müzik alanında çok büyük besteciler ve muazzam eserlerini hediye etti. Rusya'nın çok yüksek bir kültür ve sanat düzeyi var. Bu ülkeden böyle bir ödül almak benim için onur ve gurur vericidir. Rus müziğine son derece hayranım. Hayran olduğum Pyotr Çaykovskiy, Sergey Rahmaninov, Sergey Prokofyev, Nikolay Rimski-Korsakov, Dmitriy Şostakoviç ve diğer Rus besteciler ruhuma çok yakınlar. Bir sanatçı ve müzisyen olarak her zaman barışı destekliyorum ve amacım bütün dünyada ülkeler arasında müziğimle sevgi bağları ve köprüleri oluşturmak. Bu gece de Anadolu müziğiyle bir sevgi köprüsü oluşturduğumu düşünüyorum."

Rusya'nın başkenti Moskova'da ve St.Petersburg kentindeki konservatuarlarda konserler verdiğini anlatan Kutluer, Ankara'da Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'ni organize ettiğini ve bu festivalin bu yıl 14.kez düzenleneceği bilgisini paylaştı.

TRT Radyo 3'te bir klasik müzik programı düzenlediğini dile getiren Kutluer, çocuklara yönelik projeler yürüttüklerini aktararak, "Ankara'da, Anadolu'nun göbeğinde doğdum ve Ankara'dan dünyaya açıldım. Viyana'da dünya bincisi olduktan sonra dünya çapında konserler başladım. Dünya piyasasında 17 tane CD'im var ve bunlara devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Kamu İhale Kurumu 14 personel alacak
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Akar: Bir an önce terör belasından kurtulmak, bölgeye barış ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz
Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı

Benzer haberler

Rusya’da dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilecek

Rusya’da dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilecek

Ünlü Türk flüt sanatçısı Kutluer, Rusya'da "BraVo" müzik ödülünü aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil

Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı

Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı
AP Başkanı Metsola AB'nin daha aktif ve iddialı olması gerektiğini savundu

AP Başkanı Metsola AB'nin daha aktif ve iddialı olması gerektiğini savundu
Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet