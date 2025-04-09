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Kültür

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'de konser verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek.

Özlem Limon  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'de konser verecek

Istanbul

Lopez, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

Dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de, 1 Ağustos'ta ise Kazakistan'da performans sergileyecek.

Jennifer Lopez, İstanbul'daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. İstanbul'da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkarmıştı.

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