Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye'de konser verecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek.
Istanbul
Lopez, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.
Dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de, 1 Ağustos'ta ise Kazakistan'da performans sergileyecek.
Jennifer Lopez, İstanbul'daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. İstanbul'da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.