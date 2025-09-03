Dolar
41.16
Euro
47.98
Altın
3,542.57
ETH/USDT
4,374.20
BTC/USDT
111,639.00
BIST 100
10,679.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Yaşam

Kolombiyalı orkestra şefi Avila, Türkiye'yi ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti

Kolombiyalı orkestra şefi Paola Avila, "Türkiye-Kolombiya Diplomatik İlişkileri ve Barışı Kutlama Konseri" vesilesiyle başkent Ankara'ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türk mutfağından ve müziğinden de övgüyle bahsetti.

Damla Delialioğlu  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Kolombiyalı orkestra şefi Avila, Türkiye'yi ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Ankara

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Türkiye-Kolombiya Diplomatik İlişkileri ve Barışı Kutlama Konseri" kapsamında Ankara'ya gelen Avila, resital öncesinde AA muhabirine, Türkiye'de yaşadığı deneyimlere ve orkestra şefliğiyle tanışma hikayesine ilişkin demeç verdi.

Türk müziğini çok beğendiğini ifade eden Kolombiyalı kadın sanatçı Avila, konser vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avila, Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini aktararak Türk halkı tarafından çok sıcak karşılandığını anlattı.

Türk mutfağını deneme fırsatı bulduğunu belirten Avila, kendisine her fırsatta Türk çayı ikram edildiğini ve hayatında yediği en iyi kebabı da burada tattığını ifade etti.

Çocukların erken yaşta sanata yönlendirilmesi gerektiği vurgusu

Müzikle çok küçük yaşta tanıştığını ifade eden Avila, önce piyano ve daha sonra viyola icra ettiğini, orkestra şefliğiyle üniversitede seçtiği ders vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Avila, zamanla orkestra şefliğini çok sevdiğini ve sahnede kendini bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müziğin enerjisi ve sahnede diğer sanatçılarla kurduğunuz etkileşim. Orkestra şefliği yapmak sahnede kendim olabildiğim eşsiz bir deneyim çünkü orkestra şefliği yapmadığım günlük hayatımda biraz içe dönük biriyim."

Kadın orkestra şeflerinin sayısının giderek arttığına dikkati çeken Avila, "Bu konuda iyi gidiyoruz ancak yine de oran eşit değil ve daha çok çaba gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Avila, küçük çocukların sanata teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle kız çocukları istedikleri her şeyi yapabilmeleri konusunda cesaretlendirilmeli, sahne aynı zamanda bize ait." diye konuştu.

Kolombiyalı sanatçı Avila'nın yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, 1 Eylül'de Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Türkiye ve Kolombiya'dan seçkilere yer verdi.

Konsere, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım desteği
KVKK, çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyelerde bulundu
Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurası Malatya'da çekilecek
Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağını Afganistan'a gönderdi

Benzer haberler

Kolombiyalı orkestra şefi Avila, Türkiye'yi ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti

Kolombiyalı orkestra şefi Avila, Türkiye'yi ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Piyanist İlyun Bürkev Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'yla Avrupa turnesinde

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de devam ediyor
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu

Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet