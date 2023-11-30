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Kültür

TRT 2, her akşam farklı bir filmi izleyiciyle buluşturacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
TRT 2, her akşam farklı bir filmi izleyiciyle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de aralık boyunca her akşam 21.30'da farklı bir film, orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.

Bu kapsamda 1 Aralık'ta "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea), 2 Aralık'ta "Gül Bahçesi" (La fine fleur), 3 Aralık'ta "Beyaz İneğin Türküsü" (Ghasideyeh gave sefid), 4 Aralık'ta "Şirin" (Shirin), 5 Aralık'ta "Sonsuzluk" (Winaypacha), 6 Aralık'ta ​"Güvercin Hırsızları", 7 Aralık'ta "Ders" (Urok), 8 Aralık'ta "Binici" (The Rider), 9 Aralık'ta "İtalyan Yazı" (Made In Italy), 10 Aralık'ta "Kral" (The King's Speech), 11 Aralık'ta "Paris, Texas", 12 Aralık'ta "At Hırsızları" (The Horse Thieves. Roads of Time), 13 Aralık'ta "Beyaz Balina", 14 Aralık'ta "​Bangladeş Yapımı" (Made in Bangladesh) ve 15 Aralık'ta "Babam" (Otac) filmleri ekrana gelecek.

"Çit" (Rabbit-Proof Fence) filmi 16 Aralık, "Michael Clayton" 17 Aralık, "Mutfak Taburu" (La Brigade) 18 Aralık, "Taksi Tahran" (Taxi) 19 Aralık, "Ceviz Ağacı" 20 Aralık, "Şeker Portakalı" (Meu Pe de Laranja Lima) 21 Aralık, "Fatıma" 22 Aralık, "Nefes" (Breathe) 23 Aralık, "Bazen, Daima, Asla" (Sometimes, Always, Never) 24 Aralık, "Modern Zamanlar" (Modern Times) 25 Aralık, "Atlantik" (Atlantic) 26 Aralık, "Gölgeler İçinde" 27 Aralık, "Kovan" (Zgjoi) 28 Aralık,​ "Solaris" (Solyaris) 29 Aralık, "Farha" 30 Aralık ve "Proxima" filmi 31 Aralık'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

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