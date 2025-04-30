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Kültür

Mayıs ayında her akşam farklı bir film TRT 2'de izleyicilerle buluşacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Özlem Limon  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Mayıs ayında her akşam farklı bir film TRT 2'de izleyicilerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, mayıs ayında her akşam farklı bir filmi izleyicilerin beğenisine sunacak.

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Mayıs ayı programında yarın "Küs Kardeşler Limited Şirketi", 2 Mayıs'ta "Umudunu Kaybetme", 3 Mayıs'ta "Koşucu", 4 Mayıs'ta "Asako I&II", 5 Mayıs'ta "Şapel", 6 Mayıs'ta "Sınıf", 7 Mayıs'ta "Elveda Gülsarı", 8 Mayıs'ta "Kurak Mevsim", 9 Mayıs'ta "Yerdeniz Öyküleri", 10 Mayıs'ta "Kurallar Bunlar", 11 Mayıs'ta "Anneye Giden Yol", 12 Mayıs'ta "Nefes", 13 Mayıs'ta "Apu'nun Dünyası", 14 Mayıs'ta "İncir Ağaçlarının Altında" ve 15 Mayıs'ta "Yollar" filmi yer alıyor.

Ayrıca "Tecrübe" filmi 16 Mayıs'ta, "Aile Gibi" 17 Mayıs'ta, "Ağlamak Yok" 18 Mayıs'ta, "Benim Mutlu Ailem" 19 Mayıs'ta, "1917" 20 Mayıs'ta, "Odaklan Babaanne" 21 Mayıs'ta, "Farha" 22 Mayıs'ta, "Bütün Bir Ömür" 23 Mayıs'ta, "Işığın Muhafızı" 24 Mayıs'ta, "Bir Umut" 25 Mayıs'ta, "Üniversitede İkinci Yılım" 26 Mayıs'ta, "Kurban" 27 Mayıs'ta, "Balıklara Nasihat" 28 Mayıs'ta, "Sevgili Gloria" 29 Mayıs'ta, "Armonika" 30 Mayıs'ta ve "Pıtırcık: Hazine Avı" 31 Mayıs'ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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