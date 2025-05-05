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Kültür

Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi başladı

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

Eren Beksaç  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi başladı

Kosova

Hasan Priştina Üniversitesinde düzenlenen "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında, katılımcılar, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

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Projenin lideri Ahmet İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da ikinci defa yaptıkları proje kapsamında 25 öğrenciye eğitim vereceklerini söyledi.

Gençlere kendi hikayelerini anlatma fırsatı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden İşcan, "Bunu yapmak için 'hangi araçları kullanabilirler ve nasıl kullanabilirleri' vermeye çalışıyoruz gençlere. Yani aslında gazetecilik giriş dersleri, çekim dersleri, editing dersleri. Bu tip derslerle çocukların bu yeni çağda biraz daha doğru içerik üretimini gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz da eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere staj imkanları sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Gazetecilik alanında sizin daha iyi eğitim alabilmeniz bakımından, işin tecrübeli tarafıyla, TRT ile buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Abdulla Rexhepi ise TRT ve YEE'ye eğitim dolayısıyla teşekkür etti ve bu tür eğitimlerin öğrenciler için önemli olduğunu vurguladı.

Eğitimler, TRT bünyesinde görevli, bölge ülkelerini tanıyan gazeteciler tarafından veriliyor.

7 Mayıs'a kadar sürecek eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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