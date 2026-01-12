Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,591.93
ETH/USDT
3,116.00
BTC/USDT
90,609.00
BIST 100
12,301.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 televizyon kanalına yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, izleyici şikayetlerini ve ilgili mevzuatı esas alarak "Güller ve Günahlar", "Kıskanmak", "Nur Viral ile Sen İstersen" yapımlarına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Kanal D televizyonunda yayınlanan "Güller ve Günahlar" isimli dizinin 8 Kasım 2025 tarihli bölümüyle ilgili olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne ulaşan çok sayıda izleyici şikayeti Üst Kurul toplantısında görüşüldü.

Dizide yer alan bazı sahne ve diyalogların çarpık ilişkileri normalleştirdiği ve ahlaki yozlaşmaya neden olduğu değerlendirilen toplantıda, Kanal D'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Üst Kurul toplantısında NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de incelendi.

Dizideki bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı yönünde RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, bazı sahnelerin aile içi çatışmayı, husumeti ve şiddeti sıradanlaştırdığını vurguladı.

Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna, kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

Toplantıda, STAR TV'de "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı kuşak programdaki yayın ihlalleri de incelendi. Söz konusu programda bazı çarpık, marjinal ve yozlaşmış ilişkilerin reyting malzemesi haline getirilerek değer erozyonuna neden olduğu ve bu konuda Üst Kurula çok sayıda şikayet ulaştığı vurgulandı.

Üst Kurul toplantısında STAR TV'ye söz konusu program nedeniyle idari para cezası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Geçen yıl 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden girişimcilik ekosistemini büyütecek teknopark
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi

Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet