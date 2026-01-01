tabii'nin Filistin temalı "Sumud" dizisi izleyicilerle buluşacak
TRT'nin dijital platformu tabii, Filistin temalı yeni dizisi "Sumud" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İstanbul
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "TRT olarak, 'Özgür Filistin' için sesimizi yükseltmeyi sürdürüyor; bu duruşumuzun yansıması olan kıymetli bir #tabii dizisini üyelerimizle buluşturuyoruz. Onurlu Filistin halkının özgürlük mücadelesini bir Türk doktorun gözünden anlatan #Sumud, yakında @tabiiresmi'de." ifadelerini kullandı.
Yapımcılığını Cinapex'in üstlendiği "Sumud" dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.
Dizinin oyuncuları arasında Şifanur Gül, Emre Kıvılcım, Burak Hakkı, Ayça Varlıer ve Cihan Şimşek yer alıyor.
