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Kültür

Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde bulunan tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları sürüyor.

Mesut Karaduman  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığındaki kazılar 4 yıldır devam ediyor.

Antik kentteki tiyatroda 60 kişilik ekiple yürütülen kazının yanı sıra alanda mimari belgeleme, jeofizik, su altı araştırmaları ve buluntu inceleme çalışmaları yapılıyor.

Prof. Dr. Erdem, AA muhabirine, Perinthos'un Trakya'daki en önemli antik kentler arasında yer aldığını söyledi.

Antik kentin önemli bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bu sene tiyatromuzdaki kazıların üçüncü yılı. Çok büyük bir antik tiyatro. Trakya antik kentleri arasında bilinen en büyük tiyatro. Vize'de de var bir tane ama çok küçük çaplı. Sahne binasının tamamı gömülü vaziyette. Sahne binasında fil ayakları vardı. Buradan başladık kazıya, 6 metrelik bir dolgu var burada. Çok yüksek bir dolgu. Çok dikkatlice temizliyoruz. Çünkü dolgunun altından çok önemli bulgular geliyor. Bu buluntuların kaçırılmaması gerekiyor. Mesela bu sene bir Roma devri heykeli bulduk. Hemen yanında da Geç Antik devre ait mezar bulduk."

Erdem, kazı çalışmaları sürdükçe antik kentle ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını dile getirdi.

Tiyatronun bulunduğu alanda kazı çalışmalarının süreceğini anlatan Erdem, "Tiyatro, kentin çok önemli bir prestij yapısı. Özellikle Roma devrinde başkentlik yapıyor şehir. İmparatorların da ilgisi özelinde önemli yapılarla donatıldığını biliyoruz. Yüzeyde bulunan birtakım yazıtlar da imparatorların tiyatroya bağış yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla çok tanımlanabilir bir yapı olduğu için öncelikle buradan başladık." dedi.

Tiyatro alanının yanı sıra "Mola Burnu" olarak adlandırılan bölgede çalışmalara başladıklarını bildiren Erdem, "Burası hiç araştırılmadı ve hiç bilinmiyor. Oradaki tabakalanmayı anlamak için kontrol sondajı açtık. Öncelikle bu sondajda tabakalanmayı anlamayı hedefliyoruz, kültür tabakalarını... Ana karaya kadar ineceğiz. Tabii bir yapı izine rastladığımız takdirde sondaj genişletilecek." ifadelerini kullandı.

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